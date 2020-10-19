Арестован выдавший справки нижегородскому стрелку врач

Специалист, выдавший необходимые для получения оружия медицинские справки молодому человеку, который подозревается в убийстве трех человек в Нижегородской области, арестован, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции региона.

«Суд арестовал специалиста, выдававшего медицинские справки Борскому стрелку. Врач подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ», – передает ТАСС сообщение канала.

12 октября 18-летний Данил Монахов устроил стрельбу в поселке Большеорловское Нижегородской области, после чего скрылся. Погибли три человека, еще несколько пострадали. Стрельбу спровоцировал конфликт парня со своей бабушкой. Сотрудники ОМОН и СОБР были направлены в поселок Большеорловское для оказания силового прикрытия следственным органам и поиска вооруженного преступника. Отмечалось, что молодой человек может иметь при себе два гладкоствольных ружья и 40 патронов к ним. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Тело подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.

Напомним, источник в правоохранительных органах заявил, что Монахов купил медицинскую справку на оружие: «Сама справка была настоящей. Но приобретенной за деньги в клинике, у которой есть лицензия на медосвидетельствование и выдачи документов для получения разрешения на оружие». В СК сообщили, что он наблюдался у врача из-за депрессии.

12 октября 18-летний Монахов устроил стрельбу в поселке Большеорловское Нижегородской области, после чего скрылся. Погибли три человека, еще несколько пострадали. 13 октября тело подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.