Власти Минска оценили ущерб от акций протеста

Ущерб бюджету и коммунальным службам Минска от несанкционированных протестных акций с начала августа составил порядка 350 тыс. долларов, заявил прокурор белорусской столицы Олег Лаврухин.

«Можно говорить о том, что бюджету города, коммунальным службам причинен ущерб на сумму около 900 тысяч рублей, это начиная с 9 августа и до сегодняшнего дня. Безусловно, часть этой суммы будет охвачена в том числе и теми действиями, которые квалифицируются как уголовные преступления», – сказал Лаврухин в интервью телеканалу СТВ.

Лаврухин отметил, вопрос возмещения ущерба находится на особом контроле в органах прокуратуры Минска. По его словам, власти исходят из того, что ни одно виновное лицо не должно уйти от ответственности.

«Ответственность не только уголовная и административная имеется в виду, но и гражданско-правовая – то есть как раз материального плана, можно сказать. Материальная ответственность за тот ущерб, который нанесен этими противоправными действиями, будь то уголовная, будь то административная», – указал чиновник.

В Минске 18 октября проводятся очередные акции протеста. В различные районы белорусской столицы, где ожидается проведение акций, стянуты автобусы с силовиками, спецтехника и армейские грузовики. В столице ограничен доступ к интернету. На акции протеста были задержаны несколько человек. Правоохранители произвели несколько выстрелов в воздух резиновыми пулями после того, как демонстранты начали бросать в их автобус камни.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Он объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.