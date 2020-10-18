В Минск стянута спецтехника и силовики перед массовой акцией протеста

В различные районы белорусской столицы, где ожидается проведение акций протеста, стянуты автобусы с силовиками, спецтехника и армейские грузовики.

Площадь Независимости в Минске огорожена металлическими ограждениями, вокруг дежурят сотрудники милиции. На самой площади находятся силовики в форме без опознавательных знаков. Расположенный под площадью торговый центр «Столица» не работает, передает РИА «Новости».

Отмечается также, что по проспекту Независимости утром проехала колонна грузовиков для перевозки личного состава, военная техника, в том числе водометы, а также заградительные машины «Рубеж». Движение по прилегающим к проспекту улицам заблокировано, также оцеплены и другие возможные точки сбора сторонников белорусской оппозиции.

Стела «Минск – город-герой» огорожена проволокой. По периметру оцеплена Октябрьская площадь, где расположен Дворец Республики. Сотрудники милиции напоминают, что за участие и организацию несанкционированных акций предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Сбор участников протестных акций ожидается около 14.00 в районе станций метро Площадь Ленина и Первомайская. Оттуда они намерены проследовать маршем по Партизанскому проспекту и выразить солидарность с рабочими заводов.

Ранее МВД Белоруссии сообщило, что в ходе протестных акций в субботу было задержано 58 человек. Число участников акций, по данным ведомства, составило 400 человек.

В прошлые выходные в Минске произошли столкновения протестующих с силовиками. Оппозиция после столкновений захотела поставить милиционеров на колени, как делали на Украине сторонники евромайдана. У правоохранителей угрожали отобрать дома и квартиры. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал протестующих в Минске «мордоворотами», которым платят за участие в несанкционированных акциях.