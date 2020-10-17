В Москве нашли тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями

В квартире дома на юго-востоке Москвы обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В одной из квартир на Привольной улице в Москве обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями в голову», – сказал собеседник ТАСС.

На месте происшествия работают следователи, они устанавливают причину произошедшего.

Ранее в столице нашли тело 14-летнего подростка, у которого произошел конфликт с 17-летним приятелем.