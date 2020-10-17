Карабах заявил об утреннем обстреле Степанакерта и Шуши

Города Степанакерт и Шуши рано утром подверглись ракетно-артиллерийскому обстрелу, заявила армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

«Ночью на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения сохранялась стабильная напряженность. Существенных изменений оперативно-тактической обстановки не зафиксирован. На рассвете вражеские силы, в очередной раз нарушив гуманитарное перемирие, возобновили ракетно-артиллерийские удары по мирным населенным пунктам», – говорится в сообщении Армии обороны, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, наиболее интенсивно обстреливались городские инфраструктуры Степанакерта и Шуши.

Отмечается, что карабахские подразделения приняли меры и настоящее время контролируют оперативно-тактическую обстановку на передовой.

В субботу минобороны Азербайджана сообщило об обстреле четырех районов республики вокруг Нагорного Карабаха с армянской стороны.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что в результате ракетного удара Армении по городу Гянджа погибли более десяти мирных жителей, около 40 получили ранения. По его данным, по городу были выпущены баллистические ракеты «Скад». Позже Генпрокуратура Азербайджана уточнила, что в результате ракетного обстрела крупного азербайджанского города Гянджа погибли 12 человек.

Напомним, 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В итоге Армения отказалась от обмена пленными с Азербайджаном.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.

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