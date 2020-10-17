Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех районов вокруг Карабаха

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле четырех районов республики вокруг Нагорного Карабаха с армянской стороны.

«Грубо нарушая режим гуманитарного перемирия, армянские вооруженные силы обстреливают сегодня с утра территории Тертерского, Агдамского, Бардинского и Агджабединского районов», – приводит сообщение Минобороны Азербайджана ТАСС.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что в результате ракетного удара Армении по городу Гянджа погибли более десяти мирных жителей, около 40 получили ранения. По его данным, по городу были выпущены баллистические ракеты «Скад». Позже Генпрокуратура Азербайджана уточнила, что в результате ракетного обстрела крупного азербайджанского города Гянджа погибли 12 человек.

Отметим, это не первый случай, когда в Баку обвиняют Ереван в обстреле второго по величине города в Азербайджане. Так, 11 октября Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели девяти человек в результате ракетного обстрела города Гянджа. При этом Армения опровергла сообщения об обстреле Гянджи.

Напомним, 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В итоге Армения отказалась от обмена пленными с Азербайджаном.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.

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