Рубль подешевел к доллару и евро Рубль подешевел к доллару и евро 16 октября 2020, 10:06 Текст: Алина Назарова

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 9 копеек – до 78,16 рубля, курс евро поднялся на 8 копеек – до 91,5 рубля. Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent подешевел до 42,72 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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