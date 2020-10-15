На Украине пригрозили пленением глав ДНР и ЛНР

Силы специальных операций (ССО) Украины могут при необходимости взять в плен глав провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.

«Да, это задача, которую можно выполнить», – сказал Кривонос в интервью интернет-изданию «Обозреватель», отвечая на вопрос о том, могут ли ССО Украины взять в плен одного из глав ДНР или ЛНР. «И один из примеров успешной работы наших воинов – в феврале 2017 двое военнослужащих наших частей выполнили задачу по уничтожению полковника Анащенко, который был начальником народной милиции Луганской народной республики. Эта задача была успешно выполнена», – заявил он.

Кривонос напомнил, что в ходе операции по ликвидации Анащенко двое украинских военных остались живы, но попали в плен. В декабре 2019 года их обменяли.

Напомним, начальник управления народной милиции ЛНР Олег Анащенко погиб в феврале 2017 года в Луганске при взрыве внедорожника марки Toyota. В ЛНР тогда заявили, что за организацией теракта стоят украинские спецслужбы.

Кривонос также заявил, что позиция Украины по конфликту в Донбассе должна быть жестче. По его словам, Киев «проиграл» ситуацию с совместным инспектированием в районе Шумов. «Если бы люди, которые работают в Трехсторонней контактной группе, хотя бы иногда читали учебники по пропаганде, информационно-психологическим операциям, они бы четко понимали, что на их предложение должна быть четко сформулирована наша позиция. Вы хотите Шумы? Пожалуйста. Но мы хотим просмотреть наш Докучаевск и наше Дебальцево», – добавил Кривонос.

Он также заявил, что, согласно Минским договоренностям, эти два города являются подконтрольной Киеву территорией. «Мы об этом молчим. Мы всегда стараемся реагировать на их слова. Мы должны быть активными. Мы независимое самостоятельное государство, которое имеет поддержку на международном уровне. Поэтому наша позиция должна быть значительно жестче», – подчеркнул он.

Кроме того, Кривонос сказал, что не видит вариантов быстрой победы Киева в Донбассе, речь идет пока только о перемирии. По его словам, Киев «должен навязывать свою позицию», опираясь «не только на собственное желание, но и на те договоренности, которые были подписаны ранее, и непосредственно на международную поддержку».

Ранее полпред России в Контактной группе Борис Грызлов после заседания в режиме видеоконференции заявил, что Киев продолжает саботировать попытки найти выход из тупика на переговорах Контактной группы по урегулированию в Донбассе.

Кроме того, Грызлов заявлял, что Украина фактически дезавуировала соглашение о дополнительных мерах по контролю за перемирием в Донбассе от 22 июля 2020 года. Он также обвинил Киев в подрыве самой основы Минских соглашений.

В июле Москва указала Киеву на нарушение Верховной радой Минских соглашений. В Кремле подчеркивали, что отказ Киева от Минских соглашений лишит процесс по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины переговорной базы, а также предупреждали о последствиях отказа Киева от Минских соглашений.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто мешает Киеву выполнить Минские соглашения.