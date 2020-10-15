Эстония из-за коронавируса продлила запрет на продажу алкоголя в клубах

Эстонские власти продлили на месяц запрет продажи алкогольных напитков в барах, ночных клубах и ресторанах из-за коронавируса, сообщила пресс-служба правительства республики.

«Ограничение означает, что с 00.00 часов до 10.00 утра продажа алкоголя запрещена во всех местах, где им торгуют для немедленного употребления на месте, например, в ресторанах, барах и ночных клубах. Ограничение на продажу алкоголя не действует на борту самолета, осуществляющего международные перевозки, в зоне безопасности международного аэропорта. Ограничение также не распространяется на право постояльцев гостиниц пользоваться минибарами», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости».

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Запрет ввели еще 25 сентября. Премьер страны Юри Ратас отметил, что, хоть распространение коронавирусной инфекции из-за ограничений стабилизировалось, но опасность пока не миновала. Поэтому власти считают обоснованным продлить запрет продажи алкоголя до 24 ноября.

В Эстонии выявили 3 тыс. 980 случаев коронавируса, за время пандемии там умерли 68 человек с этим заболеванием.