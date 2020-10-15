Ефремов посетил храм в СИЗО

Артист Михаил Ефремов побывал в православном храме в СИЗО-5 «Водник» по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

«Он посетил храм в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы и причастился. В целом у него нет жалоб на условия содержания, он читает книги, в основном пьесы, играет в настольный теннис и ждет суда», – передает ТАСС слова правозащитника.

Ранее осужденный на восемь лет актер предложил создать Российский тюремный театр.

Мосгорсуд назначил дату рассмотрения апелляционных жалоб на приговор Ефремову на 20 октября в 11.00. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Эльмана Пашаева. Новый адвокат Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание. Другой адвокат Ефремова, Петр Хархорин, тоже попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы. Также приговор обжаловали гражданская жена погибшего курьера и компания, которой принадлежала его машина.

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