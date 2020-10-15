Попова назвала виды коронавируса в России

Несколько вариантов нового коронавируса циркулируют в России – европейский и из стран Азии, сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день могу сказать, что на территории России циркулируют варианты коронавируса: европейский, привезенный из Европы; из ряда стран Азии, но не китайский. И у нас нет штаммов, которые циркулировали бы и которые были завезены к нам из Китая», – передает ТАСС ее слова.

Попова добавила, что на сегодняшний день в мире нет такой страны, которая не столкнулась бы с данным вирусом.

При этом проведенные Роспотребнадзором исследования популяционного иммунитета в 26 регионах России свидетельствуют о том, что у встретившихся с вирусом людей вырабатывается достаточный иммунитет.

Напомним, по словам эксперта Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева, самым надежным методом выявления COVID-19 является ПЦР-тест.

Накануне, 14 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 14 тыс. 231. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 477. Всего в стране зарегистрировано более 1,3 млн случаев заболевания.

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