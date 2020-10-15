Эксперт объяснил заинтересованность Баку в наемниках

«Сейчас понятие наемничества размыто. Боевиков можно назвать добровольцами или экспатами», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-международник Андрей Кортунов. Так он прокомментировал заявление президента Ильхама Алиева о том, что Азербайджан не нуждается в наемниках. При этом западные СМИ сообщают о гибели в Карабахе ближневосточных наемников, воевавших на стороне Баку.

«Одно дело, когда этот вопрос обсуждается в СМИ, но совсем другое дело, когда об этом начинают говорить государственные деятели Франции, США и России. Я бы отнесся к таким заявлениям внимательно», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По словам эксперта, просто так подобные заявления никто не делает, потому что они неизбежно приведут к осложнению отношений между странами. «Но если такие заявления звучат – значит, существуют разведывательные данные, которые подтверждают эту версию», – полагает политолог.

«Хотя сейчас понятие наемничества довольно размыто. Боевиков, например, можно назвать добровольцами или экспатами. Также можно сказать, что это азербайджанцы, которые по разным причинами находились в Турции, а потом вернулись к себе на родину», – рассуждает Кортунов.

При этом эксперт не согласился со словами Алиева о том, что Азербайджан не заинтересован в наемниках. «Главная причина использования боевиков в Нагорном Карабахе заключается в том, что радикалы, воевавшие в Идлибе, имеют большой опыт боевых действий. Также у них есть опыт противостояния силам, оснащенным российским вооружением», – пояснил собеседник.

Он напомнил, что «в Сирии армия президента страны Башара Асада воюет оружием, которое получает из России», также и Армения «главным образом опирается на российскую технику». «При этом азербайджанцы не имеют большого боевого опыта, хотя за последние годы сильно укрепили свои вооруженные силы», – добавил он.

«Поэтому такое расползание исламского радикализма из Сирии в отдаленные районы не может не вызывать озабоченности. Сегодня – это Нагорный Карабах, а завтра могут загореться другие точки, более важные для западных стран», – заключил Кортунов.

Напомним, накануне госсекретарь США Майк Помпео призвал Турцию прекратить обеспечивать Азербайджан подкреплением. Ранее американские СМИ сообщили, что сотни связанных с Турцией сирийских боевиков присоединились к боевым действиям в Нагорном Карабахе.

Кроме того, в среду газета The Washington Post сообщила о гибели более 50 сирийский наемников в ходе боев в Карабахе.

Во вторник в Минобороны России выразили обеспокоенность в связи с появлением сообщений о переброске в район конфликта в Нагорном Карабахе боевиков террористических группировок с Ближнего Востока.

При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «у нас нет наемников» и «мы не нуждаемся в этом». «У нас армия, состоящая из более чем 100 тыс. бойцов. Все, что мы делаем сегодня на поле боя, свидетельствует о том, что наша армия способна сама освободить свои земли», – отметил Алиев.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.

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