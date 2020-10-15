Си Цзиньпин призвал китайских морпехов быть готовыми к войне

Председатель КНР Си Цзиньпин во время визита на военную базу в провинции Гуандун в обращении к корпусу морской пехоты призвал китайских солдат «направить усилия на готовность к войне».

В ходе праздничных мероприятий по случаю 40-летия с момента основания особой экономической зоны в Шэньчжэне Си Цзиньпин призвал военнослужащих корпуса морской пехоты армии Китая сохранять состояние повышенной готовности, передает РИА «Новости».

Лидер КНР напомнил, что китайские военнослужащие должны быть абсолютно преданными, надежными и безупречными. «(Вы должны) сосредоточить разум и силы на то, чтобы быть готовыми отправиться на войну, и быть крайне бдительными», – цитирует председателя КНР Центральное телевидение Китая.

Также Си Цзиньпин назвал корпус морских пехотинцев элитным подразделением китайской армии, которое призвано защищать суверенитет, безопасность, территориальную целостность и интересы КНР.

Накануне спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что в ответ на действия Китая Соединенные Штаты намерены развернуть в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты средней и меньшей дальности. Китай пригрозил ответить на размещение американских ракет в АТР и Европе.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в США ищут способ победить Китай без войны.