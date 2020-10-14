США собрались развернуть ракеты средней и меньшей дальности из-за Китая

США намерены развернуть ракеты средней и меньшей дальности в ответ на действия Китая, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Биллингсли заявил, что Китай мог развернуть уже около 2 тыс. ракет средней и меньшей дальности в «13 различных видах и типах ракетных систем». По его словам, «реальность» такова, что «эти системы являются теперь крупной частью арсенала противника». В ответ США намерены «разработать и развернуть собственные крылатые ракеты наземного базирования». Вашингтон может передать своим партнерам и союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты средней и меньшей дальности, передает ТАСС.

Он заявил, что компартия Китая приближает ядерную гонку вооружений. США считают это «неприемлемым» и «прилагают все усилия, чтобы предотвратить это». Биллингсли заявил, что глава американского государства Дональд Трамп велел ему «защитить» американский народ, назначая на должность спецпосланника, передает РИА «Новости».

Биллингсли заявил, что «двусторонние подходы эпохи холодной войны более не применимы, они больше не работают, не имеют смысла, они устарели», Китай «агрессивно расширяет размер своего ядерного арсенала». Соглашения, которые этого не учитывают, «неполны, неэффективны и, таким образом, в конечном счете не обеспечивают безопасность американского народа», сказал он, добавив, что на Китае в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия лежит юридическое «обязательство» вести переговоры о сокращении атомных арсеналов.

«Думаю, что русские с нами, очевидно, что они не будут возражать посадить китайцев за стол переговоров, но и просто не будут помогать нам в этом», – сказал он, добавив, что Москва, по его мнению, «была бы очень рада», если бы США удалось «посадить китайцев за стол».

Биллингсли заявил о «Великой китайской стене секретности» и обвинил Пекин в сокрытии данных о ядерном арсенале. По его словам, предпринимаемые в течение 10 лет попытки конструктивного диалога с китайской стороной «доказали свою тщетность». США намерены оказать на Китай все необходимое давление, чтобы добиться от Пекина участия в переговорах. По мнению Биллингсли, Китаю «в конечном счете придется это сделать», «дело лишь в степени международного давления». Участие в переговорах, по его словам, позволит Китаю подтвердить статус великой державы и поддерживать с США «связь при кризисах».

В феврале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД 1 февраля 2019 года. 4 марта президент России Владимир Путин также подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

Биллингсли заявил, что Вашингтон готов «уже завтра» продлить договор СНВ-3, если Россия согласится на заморозку ядерных арсеналов. Замглавы МИД России Сергей Рябков предположил, что в США заявляют о неких договоренностях с Москвой по СНВ-3 из-за приближения выборов: «Если американцам нужно доложить своему начальству что-то, о чем они якобы договорились с Российской Федерацией до их выборов, то они этого не получат».