США собрались развернуть ракеты средней и меньшей дальности из-за Китая

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14 октября, среда  |  Последнее обновление — 01:00  |  vz.ru
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Дешевая ипотека подхлестнула цены на жилье

В России цены на первичном рынке недвижимости пошли вверх Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Самая дешевая в российской истории ипотека под 6,5% может быть продлена сразу на год. Это уникальная поддержка и граждан, и отрасли. С другой стороны, в России заговорили об угрозе надувания ипотечного пузыря, как в США, и о росте цен на новостройки. Насколько обоснованны эти опасения? Подробности...
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Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

Все фотографии Хрущева с ботинком в руке на трибуне ООН сделаны в фотошопе ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
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Как Британию и США убедили помогать Сталину

И танки, и авиационное топливо, и тушенка, и многое другое - все это поставлялось в СССР по программе ленд-лиза Александр Капустянский/РИА Новости
Программа ленд-лиза стала одним из самых знаковых соглашений внутри антигитлеровской коалиции Второй мировой войны. Однако, несмотря на политическую очевидность, ее техническая реализация сталкивалась с рядом сложностей. Каким образом эти сложности были преодолены, кто именно работал над организацией этой программы и как это воплощалось в конкретных дипломатических документах? Подробности...
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Кто и почему срывает перемирие в Карабахе

Боевые действия в Карабахе продолжаются, несмотря на заключенное перемирие PRESS OFFICE OF ARMENIAN DEFENSE/
Reuters
Достигнутое в карабахском конфликте перемирие явно срывается – и есть масса признаков того, что боевые действия продолжает Азербайджан. За которым, в свою очередь, стоит Турция, и именно Анкара осталась крайне недовольна заключенным в Москве перемирием. Чем недовольно турецкое руководство и как оно пытается отомстить Москве? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Проигрыш Трампа грозит нам новыми трудностями

Дмитрий Ольшанский, публицист
Попросим же Творца истории и судьбы о почти невозможном успехе Трампа 3 ноября, ну а если не выйдет, и на Америку сядет известным местом вся глобальная Морра – приготовимся к трудностям. Подробности...
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Рецепты красоты Павла Дурова вызывают сострадание

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
В любом случае – всё равно окажемся в одной лодке. Вопрос, в какой – в той, где все равно застрессованы требованиями быть вечно молодыми и нереалистично прекрасными, или где все сами живут как хотят и дают жить ближнему. Подробности...
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Соцсети готовятся к битве за демократию

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Инфодемия, захватившая социальные сети весной, обнажила ряд проблем с модерацией западных социальных интернет-площадок. Но то, что вначале принимали за безобидные ошибки алгоритмов, со временем приобрело четкие черты откровенной цензуры. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Что страшнее – карантин или коронавирус?
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Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?
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    США собрались развернуть ракеты средней и меньшей дальности из-за Китая

    14 октября 2020, 00:46

    Текст: Антон Антонов

    США намерены развернуть ракеты средней и меньшей дальности в ответ на действия Китая, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

    Биллингсли заявил, что Китай мог развернуть уже около 2 тыс. ракет средней и меньшей дальности в «13 различных видах и типах ракетных систем». По его словам, «реальность» такова, что «эти системы являются теперь крупной частью арсенала противника». В ответ США намерены «разработать и развернуть собственные крылатые ракеты наземного базирования». Вашингтон может передать своим партнерам и союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты средней и меньшей дальности, передает ТАСС.

    Он заявил, что компартия Китая приближает ядерную гонку вооружений. США считают это «неприемлемым» и «прилагают все усилия, чтобы предотвратить это». Биллингсли заявил, что глава американского государства Дональд Трамп велел ему «защитить» американский народ, назначая на должность спецпосланника, передает РИА «Новости».

    Биллингсли заявил, что «двусторонние подходы эпохи холодной войны более не применимы, они больше не работают, не имеют смысла, они устарели», Китай «агрессивно расширяет размер своего ядерного арсенала». Соглашения, которые этого не учитывают, «неполны, неэффективны и, таким образом, в конечном счете не обеспечивают безопасность американского народа», сказал он, добавив, что на Китае в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия лежит юридическое «обязательство» вести переговоры о сокращении атомных арсеналов.

    «Думаю, что русские с нами, очевидно, что они не будут возражать посадить китайцев за стол переговоров, но и просто не будут помогать нам в этом», – сказал он, добавив, что Москва, по его мнению, «была бы очень рада», если бы США удалось «посадить китайцев за стол».

    Биллингсли заявил о «Великой китайской стене секретности» и обвинил Пекин в сокрытии данных о ядерном арсенале. По его словам, предпринимаемые в течение 10 лет попытки конструктивного диалога с китайской стороной «доказали свою тщетность». США намерены оказать на Китай все необходимое давление, чтобы добиться от Пекина участия в переговорах. По мнению Биллингсли, Китаю «в конечном счете придется это сделать», «дело лишь в степени международного давления». Участие в переговорах, по его словам, позволит Китаю подтвердить статус великой державы и поддерживать с США «связь при кризисах». 

    В феврале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД 1 февраля 2019 года. 4 марта президент России Владимир Путин также подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

    Биллингсли заявил, что Вашингтон готов «уже завтра» продлить договор СНВ-3, если Россия согласится на заморозку ядерных арсеналов. Замглавы МИД России Сергей Рябков предположил, что в США заявляют о неких договоренностях с Москвой по СНВ-3 из-за приближения выборов: «Если американцам нужно доложить своему начальству что-то, о чем они якобы договорились с Российской Федерацией до их выборов, то они этого не получат».


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