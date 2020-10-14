В Минобрнауки оценили эпидситуацию в российских вузах

Наиболее напряженная эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день наблюдается в московских вузах, но все университеты России продолжают работать в обычном режиме, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков на телеканале «Россия 1».

«Наиболее напряженная [ситуация], по понятным причинам, в столице. Роспотребнадзор провел сплошную проверку исполнения санитарных правил московских вузов. Что касается регионов, то все зависит от эпидемиологической ситуации в регионе. Есть университеты, где ситуация достаточно стабильная. Даже такие примеры, что с начала учебного года в общежитии нет ни одного заболевшего студента. В целом все российские университеты работают в обычном режиме», – передает ТАСС его слова.

Фальков также добавил, что российские университеты будут переходить на дистанционное обучение исходя из эпидситуации в регионе.

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«Поскольку ситуация разнится в зависимости от субъекта, она настолько динамичная, что меняется каждый день в субъектах. Сегодня, если принимаются решения о карантине, то эти решения применительно к группе или, скажем, к курсу. В зависимости от того, появились заболевшие преподаватели или студенты», – отметил министр.

Он также заметил, что системной проблемы с очередями на входе в российские университеты на сегодняшний день нет, сама ситуация на контроле у вузов.

«Есть соответствующие рекомендации. Контроль осуществляется в первую очередь самими вузами. Если сказать однозначно, что очередей на вход в корпуса наши нет, я думаю, что всегда можно в противовес найти один или два примера. Но в целом ситуация уже отработана. Системно такой проблемы нет. Частные случаи наверняка присутствуют», – сказал Фальков.

Кроме того, министр рассказал, что педагогам университетов старше 65 лет в условиях пандемии коронавируса рекомендуется преподавать дистанционно.

«Поскольку преподаватели старше 65 лет, как и те, кто имеет хронические заболевания, входят в группу риска, то мы рекомендуем заниматься дистанционно. Здесь многое зависит от личной позиции преподавателя. Абсолютное большинство тех, кому рекомендовали, прислушались к этим рекомендациям», – заключил он.

Ранее Фальков сообщил, что Минобрнауки ежедневно мониторит ситуацию по коронавирусу в регионах, и пока вопрос о переводе вузов на дистанционку не стоит.

В июле министры образования стран G20 заинтересовались опытом России по организации дистанционного образования в период распространения коронавируса, а самые высокие оценки у участников встречи получил опыт именно России и Сингапура.

Также сообщалось, что дистанционка ни в коем случае не заменит привычную учебу в стенах школы, но она теперь в любом случае станет важным компонентом образования.

Напомним, президент Владимир Путин назвал провокацией слухи о замене традиционного образования дистанционным.

При этом Минпросвещения заявило, что не планирует переводить российские школы на дистанционное обучение на постоянной основе, сообщения о голосовании по введению данной формы обучения являются провокацией.

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