Страны G20 заинтересовались российским опытом дистанционного образования

Министры образования стран G20 заинтересовались опытом России по организации дистанционного образования в период распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

«В ходе встречи отмечалось, что практики нашей страны заслуживают особого внимания, учитывая количество учащихся, а только школы у нас посещало в этом году свыше 16,5 млн школьников, а также масштаб российской системы образования и ее инфраструктуры», – передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

В ведомстве также уточнили, что самые высокие оценки у участников встречи получили опыт именно России и Сингапура.

Ранее сообщалось, что «дистанционка» ни в коем случае не заменит привычную учебу в стенах школы, но она теперь в любом случае станет важным компонентом образования.

Напомним, президент Владимир Путин назвал провокацией слухи о замене традиционного образования дистанционным.