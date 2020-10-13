Минпросвещения опровергло планы введения дистанционного обучения

Минпросвещения не планирует переводить российские школы на дистанционное обучение на постоянной основе, сообщения о голосовании по введению данной формы обучения являются провокацией, заявили в пресс-службе ведомства.

В Минпросвещения уточнили, что в последние время в Сети распространяются сообщения о якобы голосованиях по теме постоянного дистанционного обучения, также встречались сообщения, призывающие голосовать «против несуществующих в действительности нормативных правовых актов и проектов», передает РИА «Новости».

«Министерство подчеркивает, что никаких планов по введению дистанционного обучения на постоянной основе не обсуждается, не рассматривается ни сейчас, ни ранее и не планируется к рассмотрению, а подобные сообщения – лишь очередная провокационная попытка привести к социальной напряженности», – говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что подобные попытки с распространением заведомо ложной информации были зафиксированы под конец прошлого учебного года.

«Наши эксперты и специалисты горячей линии всегда на связи, и наши информационные ресурсы всегда наполнены актуальной и проверенной информацией», – привели в пресс-службе слова министра просвещения Сергея Кравцова.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что ведомство ежедневно мониторит ситуацию по коронавирусу в регионах, и пока вопрос о переводе вузов на дистанционку не стоит.

В июле министры образования стран G20 заинтересовались опытом России по организации дистанционного образования в период распространения коронавируса, а самые высокие оценки у участников встречи получил опыт именно России и Сингапура.

Ранее сообщалось, что дистанционка ни в коем случае не заменит привычную учебу в стенах школы, но она теперь в любом случае станет важным компонентом образования.

Напомним, президент Владимир Путин назвал провокацией слухи о замене традиционного образования дистанционным.

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