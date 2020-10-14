Голикова оценила ситуацию с закрытием школ на карантин

Максимальное количество закрытых в связи с коронавирусом школ было 8 октября в 41 регионе, тогда закрыли 109 школ, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.

«Мы отслеживаем ситуацию в школах: в октябре максимальное число закрытых в связи с COVID школ отмечалось 8 числа, когда было закрыто 109 школ в 41 регионе», – передает РИА «Новости» ее слова.

Голикова добавила, что с 9 октября число закрытых российских школ сократилось и стало составлять 103 школы в 36 регионах страны.

По ее словам, решение о закрытии российских школ и переходе на дистанционное обучение должно приниматься исходя из эпидемиологической ситуации.

«Решение о закрытии школ, переходе на дистанционное обучение или введении режима каникул, должно приниматься исключительно исходя из эпидемиологической ситуации», – отметила она.

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Ранее сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий сообщил, что в Москве учителям уже поручили изучить программу для ведения дистанционных занятий, но о переходе на удаленку после каникул речь пока не идет.

29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что ученики московских школ отправятся на осенние каникулы с 5 по 18 октября включительно. Сообщалось, что возвращение школьников с каникул 19 октября будет зависеть от эпидемической ситуации.

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