Лавров предложил направить в Карабах российских наблюдателей

Российские военные наблюдатели могут быть включены в состав механизма контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью радиостанциям «Спутник», «Комсомольская правда» и «Говорит Москва».

«Сейчас даже не миротворцы (должны участвовать в механизме верификации), а военные наблюдатели, их было бы достаточно. Мы считаем, что было бы совершенно правильно, если бы это были наши военные наблюдатели, но окончательное слово должно быть за сторонами. Безусловно, мы исходим из того, что будут приняты во внимание и в Ереване, и в Баку наши союзнические отношения, отношения стратегического партнерства», – отметил министр, передает ТАСС.

В то же время Лавров заявил, что миротворцы для контроля сохранения режима прекращения огня могут быть развернуты в Нагорном Карабахе. «На первом этапе, помимо освобождения двух районов, разблокировались бы все коммуникации, экономические связи, транспортные контакты и развертывались бы миротворцы, которые гарантировали бы невозобновление боевых действий», – сказал Лавров.

Он уточнил, что этот механизм должен заработать сейчас на линии фактического соприкосновения, а политическое урегулирование в Карабахе должно идти с договоренностями на земле, передает РИА «Новости».

«Конечно, политическое урегулирование возможно. Предложения, которые сопредседатели прорабатывали и продолжают прорабатывать, остаются на столе переговоров. Их содержание уже известно. Это поэтапное, постепенное освобождение районов вокруг Карабаха при соблюдении гарантий безопасности Карабаха и при обеспечении, до того, как будет определен окончательный статус Карабаха, надежной связи между Арменией и Карабахом», – сказал Лавров.

По его мнению, «сейчас вот эти печальные события должны помочь активизировать политический процесс параллельно с решением на земле вопроса безопасности».

При этом МИД уведомил Баку и Ереван о необходимости встреч по верификации перемирия в Карабахе. «Наш главный посыл заключается в том, что все-таки необходимо немедленно встречаться по линии военных и согласовывать тот самый механизм контроля за прекращением огня, о котором говорится в нашем документе и который пока никто даже не начал обсуждать. Соответствующие сигналы я переподтвердил буквально полчаса назад, когда мне звонил министр иностранных дел Азербайджана. Такой же сигнал мы направляем и нашим армянским коллегам. Думаю, что это сейчас является ключом к устойчивому прекращению огня», – сказал министр.

Лавров пояснил, что после объявления о договоренности прекратить огонь военные согласовывают на земле, какие конкретно меры для этого должны предприниматься и кто будет наблюдать за тем, как соблюдается режим прекращения огня.

В начале октября глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что международное сообщество должно признать независимость Нагорного Карабаха. При этом Пашинян говорил, что Ереван признает Нагорный Карабах, если это поможет разрешению вооруженного конфликта, в противном случае воздержится.