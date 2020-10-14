Президент Киргизии предложил рассмотреть назначение нового правительства

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков предложил парламенту рассмотреть вопрос о назначении нового состава правительства во главе с Садыром Жапаровым, сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

«Решения Жогорку Кенеша (парламента) об утверждении программы, определении структуры и состава правительства, предложенные кандидатом в премьер-министры Жапаровым, были возвращены аппаратом президента в парламент в виду имеющихся нарушений законодательства. Глава государства предлагает рассмотреть данный вопрос на очередном заседании Жогорку Кенеша в установленном порядке», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В субботу киргизский парламент утвердил новый состав правительства страны, на должность премьер-министра был утвержден Жапаров. До этого Жапаров заявлял, что Жээнбеков якобы готов подать в отставку.

В обращении к народу Жээнбеков призвал все политические силы страны решать возникающие проблемы исключительно в рамках закона. «Кыргызстан – правовое государство. Вопросы должны решаться только в рамках закона, а не путем давления. Призываю всех вас соблюдать закон», – заявил Жээнбеков. По его словам, во вторник в Киргизии был избран спикер парламента, и законодательный орган теперь «сможет функционировать полноценно».

«Я предложил парламенту рассмотреть вопрос утверждения на должность премьер-министра Садыра Жапарова с соблюдением всех требований законодательства. В целях стабилизации ситуации в стране и признания нового премьер-министра другими государствами важно, чтобы все решения были легитимны и кандидатура премьер-министра была утверждена в строгом соответствии с законодательством», – отметил президент, выразив надежду на то, что депутаты поставят «точку в этом процессе вокруг премьер-министра».

Тем временем кандидат в премьеры Киргизии Садыр Жапаров начал кадровые перестановки еще до утверждения кабмина парламентом республики. «Премьер-министр Садыр Жапаров объявил о начале привлечения на государственную службу новых кадров. В целях привлечения на государственную и муниципальную гражданскую службу новых кадров и ускорения процесса люстрации, премьер-министр Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал ряд кадровых решений», – передает РИА «Новости» слова представителя пресс-службы правительства.

Как сообщается, Жапаров назначил Бактыбека Аманбаева исполняющим обязанности руководителя аппарата правительства, Уланбека Ниязбекова – и.о. главы МВД, Сагынбека Абдылдаева – председателем Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями, Аската Эгембердиева – главой Госслужбы исполнения наказаний, Сабыркула Ашимбаева – полпредом правительства в Нарынской области, Айбека Бузурманкулова – полпредом в Таласской области.

Напомним, в Бишкеке с утра 5 октября вспыхнули беспорядки на центральной площади Ала-Тоо, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Позже Атамбаев был задержан спецназом Киргизии в особняке в Кой-Таше.

В пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября.