На Москве-реке появилось третье за сутки зеленое пятно В тоннеле московского метро застрял поезд 13 октября 2020, 21:43

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Поезд застрял в тоннеле между станциями Театральная и Тверская «зеленой» ветки московского метро из-за технической неисправности. «Между станциями Театральная и Тверская произошла поломка состава в тоннеле», – цитирует РИА «Новости» представителя экстренных служб столицы. По словам представителя, неисправный состав планируется отбуксировать резервным поездом. В феврале поезд с пассажирами застрял в московском метро на южном участке Замоскворецкой линии.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях