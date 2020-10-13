Эксперт: Максим Шевченко и раньше оправдывал мусульманских радикалов

«Максима Шевченко не поймешь: то он левый радикал, то просто коммунист, то исламист. Он мечется от одного политического лагеря к другому», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Семен Багдасаров. Ранее публицист Максим Шевченко заявил, что поддерживает действия армии Азербайджана в Карабахе и раскритиковал заявление главы СВР об участии в боях на стороне Баку переброшенных с Ближнего Востока боевиков.

«Почему в этом конфликте Максим Шевченко так яростно защищает Баку, я не могу сказать: я не психиатр и не следователь. Но известно, что этот деятель и раньше оправдывал мусульманских радикалов. Он утверждал, к примеру, что мусульмане имеют право «защищаться от колонизаторов», даже талибов Шевченко не считал террористами», – напомнил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник в отставке Семен Багдасаров.

«Ныне он поставил под сомнения слова руководителя нашей внешней разведки Нарышкина, о том, что на стороне Азербайджана воюют боевики из террористических движений Сирии, хотя это подтвердил и министр обороны Шойгу», – подчеркнул Багдасаров.

В понедельник публицист, владимирский областной депутат от КПРФ Максим Шевченко выступил с интервью в бакинском агентстве АПА, в котором заявил о безоговорочной поддержке наступления армии Азербайджана в Карабахе. Действия же армянских военных он расценил как «террористические». При этом Шевченко не упомянул об обстрелах азербайджанской артиллерией жилых районов Степанакерта, в том числе и удара по главному храму карабахского города Шуши – Казанчецоцу.

Кроме того, Шевченко назвал дезинформацией сообщение СВР России о прибытии в зону конфликта боевиков из Сирии. «Зачем Азербайджану нужна плохо подготовленная, недостаточно обученная толпа из Сирии? – заявляет Шевченко – Вымышленную информацию о наемниках почему-то поддержал и глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин».

«Если Шевченко, выступая в СМИ, утверждает, что директор внешней разведки России говорит неправду, то разве это не является косвенным пособничеством терроризму? – задается вопросом Багдасаров. – Получается, что российский публицист пытается защитить от подобных обвинений и сами эти террористические движения, и политиков, которые их пригласили на свою территорию».

Напомним, на прошлой неделе директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что боевики из террористических организаций устремились в зону конфликта в Нагорном Карабахе. «По имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, в частности [таких как] «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), «Фиркат аль-Хамза», «Султан Мурад», а также экстремистских курдских группировок», – перечислил Нарышкин.