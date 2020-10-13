Норвегия заподозрила Россию в кибератаке на парламент В Берлине выявлено рекордное число случаев коронавируса Хабаровские власти пообещали помочь семье погибшего пожарного 13 октября 2020, 19:47 Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что власти региона окажут всю возможную помощь родным погибшего во время выполнения служебного долга 38-летнего пожарного Олега Крюкова. «Поручил социальному блоку правительства края оказать всю возможную помощь родным. Соболезнуем семье Олега Крюкова. В беде одних не оставим» – цитирует Дегтярева «Транссибинфо». Начальник караула специальной пожарно-спасательной части № 1 Специального управления ФПС № 24 МЧС России лейтенант внутренней службы Олег Крюков погиб в Комсомольске-на-Амуре во время тушения пожара. Он пытался спасти людей из задымленной квартиры. Сиротами стали трое детей. Одна из дочек родилась недавно. Отмечается, что в городе больше 20 лет не погибал пожарный во время выполнения долга.

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