Саакашвили избили в Афинах Банкир-борец с дорогой в Россию выдвинут на пост премьера Грузии 13 октября 2020, 12:12 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Оппозиционный банкир, глава партии «Лело» Мамука Хазарадзе выдвинут во вторник этим движением на пост премьер-министра Грузии на выборах в парламент 31 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Хазарадзе – грузинский патриот европейского стиля», – заявили во время церемонии. Сам Хазарадзе пообещал возродить Грузию подобием «плана Маршалла». Ранее «Лело» заявила о том, что власти Грузии «ускоренно строят дороги на северном направлении, что отвечает интересам России». Оппозиционеры отмечали, что это происходит на фоне «целенаправленной задержки строительства порта Анаклия на Черном море». В сентябре департамент автомобильного транспорта Грузии объявил о начале строительства дороги от села Квешети до населенного пункта Коби по направлению к границе с Россией, общая стоимость проекта, который полностью завершится через четыре года, составляет 1 млрд 240 млн лари (375 млн долларов). В рамках проекта будут построены трасса протяженностью 23 километра, пять мостов и пять тоннелей. Участок Квешети – Коби является частью коридора транзитного значения Север-Юг. Дорога будет выходить на сложный географический маршрут, который отличается плохой проходимостью зимой из-за обильного снегопада и опасности схода лавин. С помощью этой новой дороги транзитное сообщение можно будет осуществить в любое время года. Правящая «Грузинская мечта» выдвинула на пост премьер-министра нынешнего главу кабмина Георгия Гахария, а партия экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» – беглого бывшего руководителя страны, ныне работающего главой украинского исполкома реформ. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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