Транснефть, Роснефть и Total урегулировали спор о загрязненной нефти в «Дружбе»

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13 октября, вторник  |  Последнее обновление — 12:59  |  vz.ru
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Дешевая ипотека подхлестнула цены на жилье

В России цены на первичном рынке недвижимости пошли вверх Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Самая дешевая в российской истории ипотека под 6,5% может быть продлена сразу на год. Это уникальная поддержка и граждан, и отрасли. С другой стороны, в России заговорили об угрозе надувания ипотечного пузыря, как в США, и о росте цен на новостройки. Насколько обоснованны эти опасения? Подробности...
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Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

Все фотографии Хрущева с ботинком в руке на трибуне ООН сделаны в фотошопе ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
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Как Британию и США убедили помогать Сталину

И танки, и авиационное топливо, и тушенка, и многое другое - все это поставлялось в СССР по программе ленд-лиза Александр Капустянский/РИА Новости
Программа ленд-лиза стала одним из самых знаковых соглашений внутри антигитлеровской коалиции Второй мировой войны. Однако, несмотря на политическую очевидность, ее техническая реализация сталкивалась с рядом сложностей. Каким образом эти сложности были преодолены, кто именно работал над организацией этой программы и как это воплощалось в конкретных дипломатических документах? Подробности...
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Киев поставил русофобию выше здоровья граждан Украины

Российскую вакцину от COVID пока могут тайком купить лишь украинские олигархи со связями Sputnik/РИА Новости
На Украине тайком началась охота за российской вакциной от ковида, сообщил один из главных фармацевтов республики. Правда, президент Зеленский уже пообещал, что вакцину примет только из рук Запада. Впрочем, Зеленский свои обещания регулярно нарушает. Так что не исключено, что скоро Киев запросит «Спутник V». В конце концов, если Украина покупает газ у «страны-агрессора», почему бы не купить и вакцину? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Для выхода из глобального кризиса нужны пожарные

Анастасия Лихачева, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ
Передоговориться миру предстоит о многом: как случайно не уничтожить друг друга, ограничить соблазн уничтожить друг друга намеренно, как торговать и расплачиваться, как инвестировать, путешествовать, адаптироваться к климатическим, водным, продовольственным вызовам. Подробности...

Самоубийцы героями не бывают

Сергей Худиев, публицист, богослов
Возникает интересный парадокс, когда человек нужен его врагам живым, а его соратникам – мертвым. Самая эффективная сотня на Майдане – небесная сотня. Революция работает на жертвах; такова уж технология. Подробности...
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Грузия станет следующей жертвой Турции на Кавказе

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В Тбилиси понимают, что они будут следующей жертвой турецкой экспансии на Кавказе. Но ничего не могут с этим поделать. Ведь для защиты нужно то, от чего Грузия сама отказалась много лет назад – суверенитет и Россия. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Транснефть, Роснефть и Total урегулировали спор о загрязненной нефти в «Дружбе»
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    Транснефть, Роснефть и Total урегулировали спор о загрязненной нефти в «Дружбе»

       13 октября 2020, 12:12
    Фото: Tobias Schwarz/Reuters
    Текст: Алина Назарова

    Российские Транснефть, Роснефть и французская Total урегулировали спор о поставках загрязненной нефти по нефтепроводу «Дружба» на немецкий нефтеперерабатывающий завод Лейне.

    «Компания (Транснефть), ПАО «НК «Роснефть» и французский концерн Total завершили урегулирование в отношении объемов нефти, поставленных трубопроводным транспортом на немецкий нефтеперерабатывающий завод Лейне, принадлежащий группе Total», – говорится в сообщении на сайте Транснефти.

    Ранее в компании сообщали, что весной были урегулированы вопросы о компенсации ущерба с компаниями из Казахстана, с «Лукойлом», «Сургутнефтегазом», «Газпром нефтью», а также согласован размер выплат Мозырскому НПЗ. Всего за первое полугодие 2020 года Транснефть выплатила компенсаций в связи с инцидентом с загрязнением нефти в размере 5,2 млрд рублей, передает ТАСС.

    Напомним, в апреле 2019 года Минск заявил об ухудшении качества российской нефти и приостановил прием сырья. По версии следствия, загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» произошло через частный «Самаратранснефть-терминал», который принимает сырье нескольких малых производителей. 1 июля Транснефть возобновила поставки по «Дружбе» в полном объеме.

    В июле 2019 года совет директоров Транснефти утвердил максимальный размер компенсаций грузоотправителям за загрязнение нефти – 15 долларов за баррель. Позже компания сообщила о создании резерва для выплаты компенсации в размере 26 млрд рублей.


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