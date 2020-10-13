Синоптики рассказали о погоде в столице Синоптики рассказали о погоде в столице 13 октября 2020, 06:15 Текст: Антон Антонов

В Москве и Подмосковье ожидаются облачность с прояснениями, местами небольшой дождь, сообщают синоптики. Днем температура воздуха в городе составит 15–17 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 8 градусов. Ветер южный, 3–8 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба. В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 14–19 градусов тепла, местами небольшой дождь. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 5 градусов, передает ТАСС.

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