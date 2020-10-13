В Москве за сутки умерли 58 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

У них «был подтвержден диагноз пневмония». В столице зафиксировано 334813 случаев COVID-19, выздоровели 262750 человек. Общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов – 5687 человек, передает ТАСС.

Накануне скончались 34 пациента. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сейчас у России по коронавирусу «больший запас прочности», так как выстроена целая система по борьбе с заболеванием. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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