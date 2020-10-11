В Москве за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 34 пациента, у которых тесты на коронавирус показали положительный результат, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации.

Как сообщил оперштаб, у них «подтвержден диагноз пневмония». Всего в городе выявлено 330418 случаев COVID-19, скончались 5629 вирус-положительных пациентов, передает ТАСС. Выздоровели 261619 человек.

Днем ранее в Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти города займутся контролем перевода сотрудников предприятий на удаленку – это самый легкий вариант контроля за распространением коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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