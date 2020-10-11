Собянин назвал «лайт» вариант борьбы с коронавирусом в Москве

Власти Москвы займутся контролем перевода сотрудников предприятий на удаленку – это самый легкий вариант контроля за распространением коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Будем обеспечивать контроль за соблюдением [требований]. Это такой самый «лайт» вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается», – заявил Собянин в эфире «России-1». Он отметил, что совсем не вводить ограничений невозможно.

Собянин рассказал, что вакцинация от COVID-19 начнется через несколько недель и необходимо пройти период пандемии без потерь, при этом массовая вакцинация будет возможна позднее.

«Через несколько месяцев уже точно появится вакцина, которой можно уже в промышленном масштабе вакцинировать людей», – сообщил он.

По словам мэра, существует постоянный риск того, что рядом может находиться человек, который и не подозревает о том, что он инфицирован коронавирусом.

Ранее вирусолог Виктор Зуев заявил, что по причине наплевательского отношения к себе на данный момент тяжелых больных стало больше, чем было весной.

За минувшие сутки в России выявлено 13 тыс. 634 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания.

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