В Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 35 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 35 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение представителя оперативного штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 5595 человек.

Днем ранее в Москве умерли 30 пациентов с коронавирусом.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что заболеваемость коронавирусом в Москве вышла на апрельский уровень. Он также отметил, что следующая неделя станет решающей в вопросе введения ограничений из-за угрозы распространения коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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