Песков назвал условия поставки Украине вакцины от коронавируса

Условия поставки российской вакцины от коронавируса на Украину, если она состоится, будут зависеть от запроса Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это зависит от страны, зависит от запроса. Украина пока не изъявляла желания и не говорила, что она хочет и как она хочет», – сказал он в ответ на вопрос, будут ли такие поставки российской вакцины Украине платными, передает ТАСС.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский призвал не верить в «предвыборные инициативы отдельных циников», которые привились российской вакциной от коронавируса. Однако украинская элита, вопреки желанию президента, объявила охоту за российской вакциной от COVID-19.

В начале октября президент России Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин встретились с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком. В рамках встречи Путин заявил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса.

Напомним, 11 августа Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.