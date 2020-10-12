Умерла «девушка Бонда» Маргарет Нолан

Режиссер Эдгар Райт сообщил о смерти актрисы Маргарет Нолан, известной по роли в фильме о Джеймсе Бонде «Голдфингер».

Cын актрисы Оскар Дикс подтвердил изданию The Mirror, что та умерла 5 октября. Причина смерти не уточняется, передает РИА «Новости».

Нолан родилась в 1943 году в Великобритании. В начале своей карьеры она была фотомоделью. Актриса сыграла более чем в 50 фильмах и сериалах, например «Сыщики-любители экстра класса», «Великий инквизитор», «Три комнаты на Манхэттене» и других.

Нолан стала известна благодаря роли в фильме о Джеймсе Бонде »Голдфингер» – там она сыграла массажистку Динк.

Кроме того, она стала моделью для образа «золотой девушки» в заставке ленты.

Напомним, в декабре 2019 года французская актриса Клодин Оже, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Шаровая молния», умерла в возрасте 78 лет.