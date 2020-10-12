Ученые выяснили срок сохранения коронавируса на коже

Коронавирус нового типа может сохраняться на коже человека и представлять опасность в течение приблизительно девяти часов, установила группа исследователей из японского Медицинского университета Киото.

Как сообщила в понедельник на своем интернет-сайте газета «Асахи», в ходе экспериментов исследователи из Киото поместили на образцы кожи человека примерно по 100 тыс. образцов вирусов гриппа и новых коронавирусов. При этом они следили за скоростью их исчезновения. Вирусы гриппа в процессе эксперимента исчезали с кожи человека через 1-2 часа. В то же время коронавирусы держались на ней от 6 до 11 часов, в среднем – девять часов, передает ТАСС.

Эксперименты также показали, что обработка 80-процентным этанолом позволяет примерно за 15 секунд полностью уничтожить все коронавирусы. Установлено также, что их количество можно уменьшить в 100 раз, даже если просто мыть руки под проточной водой. Если же руки мыть с мылом 15 секунд, а потом смывать под проточной водой в течение 10 секунд, то на коже останется лишь одна десятитысячная от исходного количества коронавирусов. Эффект еще больше повысится в случае обработки вымытых рук спиртовым антисептиком, утверждают специалисты университета.

Напомним, в пятницу сообщалось, что что антитела к коронавирусу сохраняются не менее трех месяцев после того, как человек перенес COVID-19 с явно выраженными симптомами.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД