Оппозиция предложила белорусам митинговать в метро

В Белоруссии оппозиция призвала жителей Минска устраивать акции протеста в метро, пока добираются на работу.

Оппозиция в соцсетях призывает «каждого, кто едет на работу или учебу на метро, проносить с собой флаги и прочую атрибутику». Жителям города предлагается «устраивать протест прямо в вагонах и на станциях», расклеивать листовки, «надувать шарики, скандировать речевки и петь песни». Сделать «минский метрополитен бело-красно-белым» оппозиция предлагает в ответ на «зверства» силовиков.

Не зарегистрированный властями правозащитный центр «Весна» сообщает. что число задержанных правоохранительными органами участников акций протеста в городах Белоруссии в воскресенье превысило 580 человек. Акции проходили в Березовке, Бресте, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Гродно, Жлобине, Кобрине, Могилеве, Молодечно, Солигорске, передает ТАСС.

Стихийные акции протеста продолжались поздно вечером в воскресенье и в ночь на понедельник в различных районах Минска. На некоторых улицах протестующие перекрывали движение транспорта и даже поджигали на дороге покрышки. Силовики разгоняли протестующих, были слышны звуки выстрелов.

В воскресенье произошли столкновения протестующих с силовиками. Оппозиция после столкновений захотела поставить силовиков на колени, как делали на Украине сторонники евромайдана. У правоохранителей угрожают отобрать дома и квартиры. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупреждал о формировании в стране новых, более радикальных форм организации протестов.

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