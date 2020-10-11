Вассерман сказал, при каком условии готов расстаться с девственностью

Давший в молодости обет целомудрия журналист, политолог и многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман рассказал, при каком условии он готов будет расстаться с девственностью.

В эфире программы «Однажды...» на телеканале НТВ Вассерман признался, что если он остался бы единственным мужчиной перед концом света, то согласился бы потерять девственность ради спасения человечества.

«Пришлось бы. Куда я денусь, но пока предпочитаю перекладывать эту обязанность на других», – отметил публицист.

Ранее Вассерман рассказал, что количественной оценкой ума может служить доля принимаемых человеком правильных решений, а не коэффициент интеллекта (IQ).

«По крайней мере у меня IQ, измеренный еще в юности, оказался примерно полтораста (сто пятьдесят). Это вовсе не означает, что я обязательно умный во всем за пределами тестов, на которых этот коэффициент интеллекта измерялся», – сказал политолог.