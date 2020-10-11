Пашинян призвал мир признать право Карабаха на самоопределение

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к мировому сообществу с просьбой признать право Карабаха на самоопределение.

«Мир должен признать право Арцаха (самоназвание Карабаха) на самоопределение. Если этого не делают правительства и парламенты, это могут сделать народы, личности, организации. Это должно стать всемирным движением, объединяющим таких личностей, народы и организации», – написал Пашинян в Facebook.

Он подчеркнул, что это должно быть делом народа, проживающего на данной территории.

Армянский лидер заявил, что во всем мире армянские диаспоры проводят акции в поддержку народа Карабаха. По его словам, армяне всего мира показывают силу консолидации.

«Это движение нужно сделать привлекательным для представителей других народов, которые выступают против насилия, коррупции, терроризма и стремятся к победе справедливости, свободы и любви», – отметил премьер.

Напомним, в субботу глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Азербайджан и Армения в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Позже главы МИД Азербайджана и Армении подтвердили приверженность перемирию.

Вопреки этому непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила, что в поселении Гадрут бои продолжаются. Минобороны Азербайджана заявило о нарушении армянской стороной договоренности о прекращении огня и попытках наступления на Агдере-Тертерском (северном) и Физули-Джебраильском (южном) направлениях в Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД оценила ситуацию в Карабахе и договоренности между Баку и Ереваном.

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