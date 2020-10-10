Контракт создавшей автомат Шмайссера фирмы на поставку немецкой армии отозвали

Немецкое минобороны отозвало контракт на новую штурмовую винтовку производства C.G. Haenel из города Зуль в Тюрингии, сообщают немецкие СМИ.

Конкурент Haenel, компания Heckler and Koch подала жалобу на проведение контракта, и в пятницу бундесвер прекратил выдачу таких винтовок, сообщает MDR.

C.G. Haenel могла нарушить патентные права, пояснили в министерстве, потому победа в тендере на поставку винтовок отменяется.

Напомним, в сентябре фирма C.G. Haenel из города Зуль в Тюрингии впервые выиграла тендер на поставку 120 тыс. автоматов и комплектующих на общую сумму 245 млн евро бундесверу. До этого с 1959 года для германских ВС оружие поставляла компания Heckler & Koch из Баден-Вюртемберга.

В прессе отмечали, что автомат MK556 фирмы Haenel в ходе испытаний был «чуть лучше» и оказался дешевле, чем модернизированная версия автомата G36 компании Heckler & Koch, который находился на вооружении у армии с конца 1990-х годов.

C.G Haenel была основана в 1840 году. С 1920 года с ней начал сотрудничать инженер Хуго Шмайссер. Считается, созданный им автомат StG44 (Sturmgewehr 44), разработанный для вермахта, стал родоначальником этого класса оружия.

Газета ВЗГЛЯД писала, что немецкая армия берет на вооружение наследие Шмайссера.