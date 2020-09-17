Немецкая армия берет на вооружение наследие Шмайссера

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17 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 22:59  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Россия проигнорирует атаку Польши на смоленских диспетчеров

Причину гибели «борта номер один» уже выяснили эксперты из МАК, России и самой Польши Sergei Karpukhin/Reuters
В Польше вспомнили про собственный вариант кампании «Во всем виновата Россия». Спустя десять лет после гибели президента Качиньского в авиакатастрофе под Смоленском польские власти выдвинули новую серию обвинений и потребовали выдать диспетчеров аэропорта Смоленск-Северный, которых обвиняют в провоцировании трагедии. Что стоит за новыми обвинениями Варшавы в адрес России? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Латышские легионеры СС испугались возмездия России

Всего в разных странах мира могут проживать более 300 бывших латышских легионеров СС Оксана Джадан/РИА Новости
Служба госбезопасности Латвии составила рекомендации, как защитить памятники легионерам «Ваффен СС» и их самих. Пресса республики нагнетает: «Лица, находящиеся на зарплате Кремля, начали преследование легионеров у них дома». Придется признать: выжившие пособники нацистов не случайно испугались возмездия со стороны России.  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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В этот день Украина и Белоруссия получили свои границы

Олег Хавич, политический аналитик
17 сентября 1939-го начался «Польский поход» Красной армии, в ходе которого территория Украины и Белоруссии увеличилась – за счёт Польши. Но ныне в Киеве и Минске смотрят на эту дату глазами Варшавы. Подробности...

В русскую глубинку проникло общество потребления

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Помню наш шок, когда выяснилось, что в областных аптеках просто нет нужного лекарства (не суперпопулярного, но вполне распространенного), а когда его, наконец, удалось где-то найти, лекарство оказалось чуть ли не в полтора раза дороже, чем в Москве. Подробности...
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Новому большому брату не нужна твоя личность

Андрей Перла, Политолог
Он смотрит на тебя с каждого монитора. Большой брат разрешает тебе говорить, что он плохой – вот только в новоязе для этого не осталось слов. Большой брат мягче, чем в старой книжке, но также безжалостно указывает тебе, как жить, что покупать и за кого голосовать. Подробности...
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Польша придумала новое «преступление России»

Подозрительная смерть Тесака

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Шведов выгоняют из Швеции

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Немецкая армия берет на вооружение наследие Шмайссера

    Автоматы для бундесвера производит принадлежащая Саудовской Аравии компания    17 сентября 2020, 22:20
    Фото: cg-haenel.de
    Текст: Наталья Макарова,
    Иван Абакумов

    Впервые за многие десятки лет автоматы Бундесверу начнет поставлять не именитая Heckler & Koch, а компания C. G. Haenel. Она известна сотрудничеством с Хуго Шмайссером, а ее автомат MK556 оказался лучше и дешевле G36, который подвел немцев во время военной кампании НАТО в Афганистане. Но, по мнению экспертов, новый автомат не обладает выдающимися характеристиками. Что же склонило чашу весов в его пользу?

    На оружейном рынке Германии произошла сенсация. Тендер на поставку автоматов Бундесверу впервые выиграла фирма C. G. Haenel из городка Зуль в Тюрингии. Речь идет о заказе на 120 тыс. автоматов и комплектующих на общую сумму 245 млн евро. Как пишет Deutsche Welle, если контракт будет подписан, вместо компании-тяжеловеса с мировым именем Heckler & Koch, которая поставляет автоматы Бундесверу с 1959 года, этим займется небольшая фирма.

    В ходе испытаний автомат MK556 оказался лучше и дешевле, чем модернизированная версия автомата G36 компании Heckler & Koch. Данная модель находится на вооружении Бундесвера с конца 90-х годов. Но с этим автоматом у немецкой армии отношения не сложились. В 2012 году сообщалось о том, что при высокой температуре или в условиях интенсивного боя у G36 якобы ухудшается точность стрельбы. Это стало ясно после использования автомата в рамках миссии НАТО в Афганистане. Сам производитель отвергал критику. Были проведены проверки, но в 2015 году минобороны ФРГ решило заменить автомат.

    Затем конструкторы Heckler & Koch усовершенствовали G36, представив автомат HK416, но тендер компания проиграла. После объявления о поражении она заявила, что ее юристы изучат возможность оспорить это решение.

    Что касается фирмы C. G. Haenel, то она была основана в 1840 году Карлом Готтлибом Хенелем, который запустил в Зуле производство велосипедов и стрелкового оружия. В 1920-е годы с ней начал сотрудничать один из самых известных в Европе конструкторов оружия инженер Хуго Шмайссер. Его автомат StG44 (Sturmgewehr 44) для вермахта стал родоначальником этого класса оружия, которое сегодня применяется во всех армиях мира.

    После Второй мировой войны часть оборудования и продукция завода Haenel были вывезены в Ижевск, там же оказался сам Шмайссер. О том, чем именно он там занимался до возвращения в ФРГ в 1952 году, информации мало. Но внешнее сходство StG44 и автомата Калашникова АК-47 было поводом для спекуляций на тему причастности Шмайссера к советской легендарной разработке. Однозначно это не доказано, некоторые немецкие эксперты по оружию считают, что можно говорить лишь об отдельных заимствованиях. Более того, АК-47 выпускался в 1947–1949 годах, то есть до приезда немецкого инженера в СССР.

    В 2017 году газета ВЗГЛЯД писала о том, что обвинения в адрес конструктора Михаила Калашникова в плагиате стали частью идеологической войны. Тогда в Сети активизировались дискуссии о том, что изначальный вариант АК-47 не был изобретен именно Калашниковым, а был перелицован с немецких образцов, в частности рук Шмайссера.

    Говоря о новом автомате MK556, член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ полковник запаса Виктор Мураховский заметил, что это оружие во многом похоже на американскую автоматическую винтовку М-16.

    «У MK556 только два преимущества перед G36. Это практически полное отсутствие пластиковых деталей – и более выгодная цена», – сказал Мураховский газете ВЗГЛЯД. Эксперт также пояснил, что производством C. G. Haenel владеют арабы, которые могли позволить себе снизить цену ради того, чтобы начать продавать оружие немецкой армии.

    На то, что автомат будут поставлять арабы, также обратил внимание главный редактор журнала «Калашников» Михаил Дегтярев. Он напомнил, что фирма C. G. Haenel размещена на площадях компании Merkel, которая последние семь лет принадлежит арабскому оборонному холдингу «Тайвазун».

    «Надо учитывать некий политический фактор: хорошие отношения Германии с арабскими странами, особенно с Арабскими Эмиратами, где находится «Тайвазун». Эта сделка может быть картой, разыгранной в большой геополитической игре», – сказал Дегтярев газете ВЗГЛЯД.

    Несколько лет назад на выставке в Абу-Даби эксперт с удивлением узнал, что в Саудовской Аравии функционирует завод полного цикла по производству немецкой винтовки G-36. «Немецкие журналисты сильно удивились этому факту и сказали, что если информация об этом станет общеизвестной, то к правительству возникнут вопросы: почему Германия поддерживает «кровавые режимы» вроде Саудовской Аравии?» – рассказал собеседник.

    Дегтярев указывает, что MK556 представляет собой типичную AR-систему, отличающуюся от классической только типом газового двигателя. «Здесь у нас не прямой газоотвод, а короткий ход поршня. Все остальное – это технологические нюансы и особенности современной архитектуры, которая предполагает некую заводскую модульность с оперативным внедрением каких-то элементов удержания, крепежных элементов, монтажных устройств и так далее», – пояснил собеседник.

    Он добавил, что в этом автомате «нет ничего инновационного». «Это вполне понятный, легко читаемый образец, который никак не выделяется ни техническими решениями, ни их совокупностью на фоне многих других. Возможно, автомат устроил Бундесвер именно по экономическим причинам, потому что у предыдущего поставщика ВС Германии есть сходный образец HK416. Можно говорить, что оба автомата конструктивно, за малым, очень похожи. При этом у Бундесвера по-прежнему осталось доверие к фирме Heckler & Koch, несмотря на все проблемы с винтовкой G36», – подытожил Дегтярев.


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