Немецкая армия берет на вооружение наследие Шмайссера 17 сентября 2020, 22:20

Текст: Наталья Макарова,

Иван Абакумов

Впервые за многие десятки лет автоматы Бундесверу начнет поставлять не именитая Heckler & Koch, а компания C. G. Haenel. Она известна сотрудничеством с Хуго Шмайссером, а ее автомат MK556 оказался лучше и дешевле G36, который подвел немцев во время военной кампании НАТО в Афганистане. Но, по мнению экспертов, новый автомат не обладает выдающимися характеристиками. Что же склонило чашу весов в его пользу? На оружейном рынке Германии произошла сенсация. Тендер на поставку автоматов Бундесверу впервые выиграла фирма C. G. Haenel из городка Зуль в Тюрингии. Речь идет о заказе на 120 тыс. автоматов и комплектующих на общую сумму 245 млн евро. Как пишет Deutsche Welle, если контракт будет подписан, вместо компании-тяжеловеса с мировым именем Heckler & Koch, которая поставляет автоматы Бундесверу с 1959 года, этим займется небольшая фирма. В ходе испытаний автомат MK556 оказался лучше и дешевле, чем модернизированная версия автомата G36 компании Heckler & Koch. Данная модель находится на вооружении Бундесвера с конца 90-х годов. Но с этим автоматом у немецкой армии отношения не сложились. В 2012 году сообщалось о том, что при высокой температуре или в условиях интенсивного боя у G36 якобы ухудшается точность стрельбы. Это стало ясно после использования автомата в рамках миссии НАТО в Афганистане. Сам производитель отвергал критику. Были проведены проверки, но в 2015 году минобороны ФРГ решило заменить автомат. Затем конструкторы Heckler & Koch усовершенствовали G36, представив автомат HK416, но тендер компания проиграла. После объявления о поражении она заявила, что ее юристы изучат возможность оспорить это решение. Что касается фирмы C. G. Haenel, то она была основана в 1840 году Карлом Готтлибом Хенелем, который запустил в Зуле производство велосипедов и стрелкового оружия. В 1920-е годы с ней начал сотрудничать один из самых известных в Европе конструкторов оружия инженер Хуго Шмайссер. Его автомат StG44 (Sturmgewehr 44) для вермахта стал родоначальником этого класса оружия, которое сегодня применяется во всех армиях мира. После Второй мировой войны часть оборудования и продукция завода Haenel были вывезены в Ижевск, там же оказался сам Шмайссер. О том, чем именно он там занимался до возвращения в ФРГ в 1952 году, информации мало. Но внешнее сходство StG44 и автомата Калашникова АК-47 было поводом для спекуляций на тему причастности Шмайссера к советской легендарной разработке. Однозначно это не доказано, некоторые немецкие эксперты по оружию считают, что можно говорить лишь об отдельных заимствованиях. Более того, АК-47 выпускался в 1947–1949 годах, то есть до приезда немецкого инженера в СССР. В 2017 году газета ВЗГЛЯД писала о том, что обвинения в адрес конструктора Михаила Калашникова в плагиате стали частью идеологической войны. Тогда в Сети активизировались дискуссии о том, что изначальный вариант АК-47 не был изобретен именно Калашниковым, а был перелицован с немецких образцов, в частности рук Шмайссера. На эту тему Говоря о новом автомате MK556, член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ полковник запаса Виктор Мураховский заметил, что это оружие во многом похоже на американскую автоматическую винтовку М-16. «У MK556 только два преимущества перед G36. Это практически полное отсутствие пластиковых деталей – и более выгодная цена», – сказал Мураховский газете ВЗГЛЯД. Эксперт также пояснил, что производством C. G. Haenel владеют арабы, которые могли позволить себе снизить цену ради того, чтобы начать продавать оружие немецкой армии. На то, что автомат будут поставлять арабы, также обратил внимание главный редактор журнала «Калашников» Михаил Дегтярев. Он напомнил, что фирма C. G. Haenel размещена на площадях компании Merkel, которая последние семь лет принадлежит арабскому оборонному холдингу «Тайвазун». «Надо учитывать некий политический фактор: хорошие отношения Германии с арабскими странами, особенно с Арабскими Эмиратами, где находится «Тайвазун». Эта сделка может быть картой, разыгранной в большой геополитической игре», – сказал Дегтярев газете ВЗГЛЯД. Несколько лет назад на выставке в Абу-Даби эксперт с удивлением узнал, что в Саудовской Аравии функционирует завод полного цикла по производству немецкой винтовки G-36. «Немецкие журналисты сильно удивились этому факту и сказали, что если информация об этом станет общеизвестной, то к правительству возникнут вопросы: почему Германия поддерживает «кровавые режимы» вроде Саудовской Аравии?» – рассказал собеседник. Дегтярев указывает, что MK556 представляет собой типичную AR-систему, отличающуюся от классической только типом газового двигателя. «Здесь у нас не прямой газоотвод, а короткий ход поршня. Все остальное – это технологические нюансы и особенности современной архитектуры, которая предполагает некую заводскую модульность с оперативным внедрением каких-то элементов удержания, крепежных элементов, монтажных устройств и так далее», – пояснил собеседник. Он добавил, что в этом автомате «нет ничего инновационного». «Это вполне понятный, легко читаемый образец, который никак не выделяется ни техническими решениями, ни их совокупностью на фоне многих других. Возможно, автомат устроил Бундесвер именно по экономическим причинам, потому что у предыдущего поставщика ВС Германии есть сходный образец HK416. Можно говорить, что оба автомата конструктивно, за малым, очень похожи. При этом у Бундесвера по-прежнему осталось доверие к фирме Heckler & Koch, несмотря на все проблемы с винтовкой G36», – подытожил Дегтярев.

