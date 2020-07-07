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Председатель Китая сокрушил «самого влиятельного врага»

Цуй Чжуанжунь позволял себе не по-китайски резкие личные выпады в адрес председателя Си типа «невежественный политик»Фото: 肥洲/Youtube
В Китае арестован 57-летний ученый − один из критиков КПК и лично председателя Си Цзиньпина. Его уже успели сравнить с академиком Сахаровым и с Аун Сан Су Чжи − бывшей политзаключенной, впоследствии возглавившей Мьянму. Но в реальности арестованный не тянет на сколь-либо серьезного игрока. Лидеру Китая стоит опасаться совсем другой угрозы.  Подробности...
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Алексей Анатольевич Лоэнгрин

Максим Соколов, публицист
В святые 90-е была процветающая профессия политтехнолога, построенная по принципу «Весенний день год кормит». Политтехнолог выезжал в регион, поднимал предвыборные бюджеты, день голосования проходил, после чего с богатыми (или уж какими есть) трофеями отправлялся отдыхать от трудов праведных. Подробности...

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Английская, Французская, Русская революции XVII-XX веков. стали моментами катастрофического распада тысячелетней греко-римской цивилизации. На примере последних событий в Америке и Европе мы видим почти полную ее гибель. Подробности...
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              Украинские военные получили от Эстонии «лучшее средство застрелиться»

              С политической точки зрения поставка Украине ПМ стала заметным поводом   7 июля 2020, 21:30
              Фото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
              Текст: Андрей Резчиков

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              Украина получит от Эстонии около 2,4 тыс. пистолетов Макарова (ПМ). Как заявляют в Таллине, этой поставкой «мы поддерживаем нашего союзника». Военные эксперты заявляют, что с чисто военной точки зрения, в том числе войны в Донбассе, подобная акция не имеет никакого значения. В чем же реальный смысл столь необычной военной помощи?

              Эстония передаст Украине около 2400 пистолетов Макарова для военнослужащих в Донбассе. Как сообщил министр обороны страны Юрий Луйк, этой поставкой Таллин оказывает союзническую поддержку. «Продолжающаяся агрессия России в Крыму и на востоке Украины неприемлема и оказывает более широкое влияние на безопасность всей Европы. Поставкой пистолетов мы поддерживаем нашего союзника, который находится на войне уже шестой год», – заявил министр.

              По словам Луйка, оружие передано по просьбе Украины, его отдадут Вооруженным силам (ВСУ). Эстония взяла на себя транспортные расходы в размере семи тысяч евро. Кроме этого эстонские специалисты участвуют в подготовке украинского спецназа и делятся опытом в области обороны и кибербезопасности.

              Отмечается, что разработанные еще в советское время ПМ производятся по сей день, но уже не используются эстонской армией из-за несоответствия стандартному калибру стрелкового оружия стран НАТО. Представитель вооруженных сил Эстонии, однако, подчеркнул, что ПМ «без всякого сомнения, станут важным компонентом для оснащения украинцев оружием».

              Пистолет Макарова весом меньше килограмма создавался в конце 40-х годов для ведения ближнего боя. Радиус эффективного действия не превышает 50 метров. Немногочисленность деталей (около 30) позволяет быстро чистить пистолет в полевых условиях. В свое время пистолет зарекомендовал себя как эффективное и неприхотливое оружие и был принят на вооружение многих зарубежных армий. Модернизированная версия используется в спортивных соревнованиях. В России пистолет актуален до сих пор. В этом году должны завершиться опытно-конструкторские работы полноразмерного и укороченного пистолета Лебедева, у которого повышенная кучность и дальность стрельбы.

              Сейчас на вооружении ВСУ из пистолетов, кроме ПМ, имеются также автоматический пистолет Стечкина и украинские «Форт-12», 17 и 28. «Форты» разрабатывались с начала 90-х годов для замены пистолетов Макарова, но стали поступать на вооружение в конце прошлого века, причем до 2002 года поставки производились из Чехии, потому что при создании пистолета применялись разработки чешских оружейников из фирмы Ceská Zbrojovka.

              Весной прошлого года на Украине объявлялось о цели заменить в полиции 90% автоматов Калашникова, пистолетов Макарова и «Тульский-Токарев» на немецкие пистолеты-пулеметы МР5.

              В экспертном сообществе убеждены, что появление более двух тысяч ПМ в Донбассе никак не отразится на боеспособности ВСУ. «У Эстонии, видимо, сохранились советские запасы ПМ. Вот поэтому решили избавляться от них. Но не России же их отдавать. У России самой таких запасов выше крыши. Но эстонцы молодцы, чем тратить деньги на их хранение, пускай Украина попользуется», – сказал газете ВЗГЛЯД член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

              По его словам, у самой Украины запасов таких пистолетов было с избытком, но она «уже успешно куда-то сбагрила их». «Украина на протяжении десятилетий продавала все, что только можно и нельзя, в любые регионы и страны мира», – напомнил эксперт.

              Он назвал «смешными» предположения, что эти поставки повлияют на военную ситуацию в Донбассе. «Пистолет Макарова, как говорили у нас в армии, лучшее средство застрелиться... Поэтому я не знаю, зачем в Донбассе нужен этот пистолет», – говорит Мураховский.

              Директор проекта по обычным вооружениям и МДТО ПИР-Центра Вадим Козюлин согласен, что жест эстонцев исключительно символический. «Это выражение партнерства, поддержки, причем от небогатой страны, которая не может делать такие же жесты, как США, но старается. Пистолеты Макарова привычны всем, хотя сейчас на Украине уже заявили, что перешли на натовские стандарты. Пистолетами, как правило, не воюют, но все офицеры вооружены ими», – сказал Козюлин газете ВЗГЛЯД.

              Эксперт предположил, что Украина до сих пор обладает достаточным запасом собственных пистолетов Макарова и могла бы поделиться ими с Эстонией. «На территории Украины находились колоссальные военные склады. После развала СССР там многое было распродано или просто устарело, но пистолет Макарова при должном хранении – вечное оружие. Поэтому в этой акции больше символизма, реальной военной пользы от этой поставки немного», – уверен собеседник.

              Козюлин добавляет, что в перспективе у эстонцев могут появиться военные разработки, которые будут представлять для Украины куда больший интерес, нежели советские пистолеты. «У эстонцев есть автономный гусеничный робот «Милрем» типа российских разработок серии «Уран». Если бы они поставляли Украине этих роботов, это вызвало бы большой интерес, а поставки пистолета Макарова – пустяк. Но с политической точки зрения этот жест стал информационным поводом. Макаров стреляет в прессе эффективнее, чем в бою», – подытожил Козюлин.

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