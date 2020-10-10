Вирусолог назвал способ снижения смертоносности коронавируса

Со временем коронавирус станет куда менее мерзким и смертоносным, так как упрется в вакцинированную прослойку населения, сообщил один из ведущих российских вирусологов, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев.

«Со временем коронавирус станет куда менее мерзким и смертоносным – он упрется в иммунологическую подушку, вакцинированную прослойку населения. Эффективнее средства от болезни, чем вакцины, человечество пока не придумало ничего», – рассказал врач в интервью газете ВЗГЛЯД.

Ранее Зуев рассказал о взаимодействии двух вирусов – коронавируса и гриппа – друг с другом. Оказывается, если один поспособствовал воспалению, то второй работать на ликвидацию никак не может – они, скорее, усилят друг друга.

Вирусолог также сообщил, что по причине наплевательского отношения к себе на данный момент тяжелых больных стало больше, чем было весной, поэтому Зуев посоветовал россиянам не только продолжать соблюдать масочный режим, а также привиться от гриппа, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией.

Кроме того, врач допустил возможность более частых случаев коронавируса у африканцев и азиатов из-за индивидуальных генетических предрасположенностей. «Гетерогенность рас и этносов может проявляться не только по оттенку кожи, структуре волос и глубине раскосости глаз, но и по особенностям организма, которые нас могут различать в случае инфекционных заболеваний», – объяснил Зуев.

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