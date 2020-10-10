В Минздраве рассказали о состоянии пробывшей полгода в шкафу девочки

Состояние шестимесячной девочки, которую мать прятала полгода в шкафу в Карпинске Свердловской области, стабильное. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Состояние ребенка стабильное. Очень надеюсь, что она будет максимально быстро восстанавливаться», – передает ТАСС сообщение пресс-службы министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова.

Ранее сообщалось, что 37-летняя местная жительница полгода держала в шкафу свою новорожденную дочь. Одна из знакомых женщины рассказала, что после родов мать объявила всем о смерти ребенка. При этом младенца случайно обнаружили гости во время праздника.

Ребенок был доставлен в больницу бригадой территориального центра медицины катастроф в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания. Вес ребенка составляет 3 кг 100 гр.