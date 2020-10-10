Косачев оценил соглашение Азербайджана и Армении о прекращении огня

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев оценил значение соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией.

«Произошло главное – разорван замкнутый круг взаимного насилия. Есть шанс – если не на мир, то на перемирие. Лучше так, чем никак. Провокаторы, если они вновь появятся, будут в конечном счете стрелять по своим же, по пленным и по павшим. И они должны об этом знать. Поэтому их не должно быть. Ни с одной из сторон», – написал Косачев на своей странице в соцсети Facebook.

По мнению политика, теперь главная ответственность лежит на сторонах конфликта. Он отметил необходимость согласовать конкретные параметры режима прекращения огня, организовать обмен пленными и телами погибших, сесть за стол переговоров. «Но то, что после десяти часов сложнейших консультаций удалось прекратить кровопролитие, выше всяких похвал. Да они и не нужны. Сделано огромной важности дело, чего уж тут говорить», – добавил Косачев.

«Текст [заявления министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении – Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна] предельно лаконичен, но в нем есть на этом этапе все, что требуется», – подчеркнул глава комитета Совета Федерации по международным делам.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В пятницу главы МИД Азербайджана и Армении по приглашению президента России прибыли в Москву на консультации по Нагорному Карабаху. В четверг президент России Владимир Путин после серии телефонных переговоров с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном призвал прекратить боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта по гуманитарным соображениям.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских. Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали участников конфликта немедленно прекратить боевые действия. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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