Заявления о возможной военной поддержке одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе носят провоцирующий характер для дальнейшей эскалации напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что заявление о возможной военной поддержке одной из сторон носит, наверное, скорее провоцирующий характер для дальнейшей эскалации напряженности. Это первое. Мы считаем, что подобные заявления сейчас очень вредны. Это второе», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, любое участие третьих стран может иметь крайне негативные последствия.

Также он добавил, что, по заявлению МИД, в Нагорном Карабахе констатируется крайняя обеспокоенность в связи с этими перебросками людей из третьих стран.

Напомним, российский МИД после раздельных переговоров с главами МИДов Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и 3ограбом Мнацаканяном сообщил, что Россия готова предоставить московскую площадку для проведения контактов по конфликту в Нагорном Карабахе.

Новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия делает все, чтобы вывести ситуацию в Нагорном Карабахе из острой фазы, поддерживая контакты как с Азербайджаном, так и с Арменией.

Азербайджан пообещал проводить военную операцию в Карабахе до вывода ВС Армении.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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