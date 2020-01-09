Россиян предупредили о вреде фаст-фуда

Роспотребнадзор посоветовал россиянам ограничить потребление переработанных пищевых продуктов и жареных блюд из ресторанов быстрого питания ради минимизации употребления трансжиров.

Траснжиры, встречающиеся в природе в мясе и молочных продуктах, безопасны при умеренном потреблении. При этом искусственно созданные трансжиры, также известные как промышленные трансжиры или частично гидрогенизированные жиры, опасны для здоровья, передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там добавили также: исследования показывают, что употребление трансжиров повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и становится причиной развития воспалительного процесса в организме.

По словам специалистов, трансжиры содержатся в фаст-фуде, к которому относится, в частности, жареная курица, рыба, гамбургеры, картофель фри.

Также они могут присутствовать в заменителях сливочного масла, гидрогенизированных растительных маслах, хлебобулочных изделиях (кексы, пирожные, пончики), заменителях молока и сливок для кофе, картофельных и кукурузных чипсах, замороженных готовых блюдах.

Эксперты рекомендуют читать этикетки на продуктах и обратить особое внимание на то, что с 1 января 2018 года в России уровень содержания трансизомеров жирных кислот не может превышать 2%.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, вредно ли пальмовое масло.