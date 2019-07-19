Вредно ли пальмовое масло?

До конца так и не понятно, мнения ученых на этот счет расходятся. Даже Всемирная организация здравоохранения и та пока не знает, на чью сторону встать.

В четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вскоре депутаты рассмотрят законопроект об отмене налоговых льгот для производителей пальмового масла и возврате ставки НДС для него в 20%. Сейчас пальмовое масло облагается ставкой в 10%. По словам Володина, это решено было сделать после жалоб граждан, недовольных тем, что наличие пальмового масла в продуктах снижает их качество, а иногда и вредит здоровью. Попытаемся ответить на основные вопросы.

Откуда берется пальмовое масло?

Его добывают из фруктов масляничной пальмы, родина которой – Африка. Сейчас, однако, их в огромных количествах выращивают в Индонезии, Малайзии и Папуа-Новой Гвинее.

Где его используют?

Много где. Его может содержать молочная продукция (сливочное масло, маргарин, сыр, сметана, мороженое), фаст-фуд (картошка фри), различная выпечка, косметические средства (шампуни, кремы). В десятке компаний-лидеров по закупкам «пальмы» вы наверняка сможете найти множество знакомых брендов.

Почему вокруг него такие споры?

Потому что от его использования есть как плюсы, так и минусы. К плюсам – для бизнеса, в первую очередь – относят его дешевизну и широкий спектр областей применения – оно подходит и пищевой промышленности, и косметологам, и даже как биотопливо. Еще оно является источником витаминов А и Е - это уже может быть важно для потребителей.

Когда же говорят о минусах, то вспоминают в первую очередь насыщенные жиры, которые есть в составе этого масла. В принципе, с ними все не так страшно, как было с трансжирами, вред от которых был в полной мере доказан, и которые во многих странах запретили. Но помимо насыщенных жиров есть проблемы и посерьезнее.

Так чем вредно пальмовое масло?

Этот вопрос можно рассматривать сразу в трех плоскостях.

– Здоровье. Тут единого мнения нет. Есть масса исследований, которые вроде бы доказывают связь между употреблением пальмового масла и развитием сердечно-сосудистых болезней и смертностью в целом, но также есть и много тех, что наоборот, либо пытаются опровергать доводы оппонентов, либо приводят аргументы в пользу такого масла. Например, один из докладов показывает, что пальмовое масло снижает риск развития рака груди. Так что насчет болезней сердца не все так однозначно.

В России ситуация вообще особая. Есть мнение, что пальмовое масло, импортируемое к нам, ниже качеством, чем поступающее, например, в Европу. Не такое рафинированное и дезодорированное. Отсюда во многом и черпают вдохновение все отечественные критики. Причем надо сказать, что европейцы в отличие от нас «пальму» используют преимущественно в качестве биотоплива. У нас же она идет в основном в продукты. И стоить они должны дешевле, поскольку сейчас многие производители продают продукты с «пальмой» как натуральные. Так что еще непонятно, можно ли судить о негативных или позитивных исследованиях объективно на фоне того, что наше масло попросту может быть сильно хуже исследуемого.

Аргументы вроде «ведет к ожирению» брать в расчет не стоит, поскольку здесь отличие пальмового масла от других жиров незначительно.

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Как бы там ни было, даже Всемирная организация здравоохранения пока не пришла к единому выводу на счет пользы/вреда от «пальмы», чего уж говорить о наших ученых. Правда, в ВОЗ отмечают, что корни многих из «позитивных» исследований так или иначе ведут к Малайзийскому совету по пальмовому маслу, что не может не наводить на мысли. Малайзия, к слову, сейчас главный производитель «пальмы» в мире, в 2017 году на нее приходилось 55% рынка.

– Климат и снова здоровье. Дело в том, что потребление пальмового масла в мире продолжает расти. Это ведет к тому, что в Индонезии и Малайзии вырубают уникальные дождевые леса просто в промышленных масштабах. Так, с 1973 года на гигантском острове Калимантан вырубили или сожгли 41 тысячу квадратных километров таких лесов. Это огромная территория.

В итоге изменился климат, в Индонезии экологическая обстановка ухудшилась, погибли более 150 тысяч орангутанов, а из-за дыма от лесных пожаров, которыми «расчищают» территории, умерли тысячи человек, в том числе дети. Кроме того, есть проблема и с детским трудом – на плантациях в одной только Индонезии заняты около 4 миллионов человек, многие из них совсем малы. Даже если они не работают, тяжелые условия труда вынуждают их матерей отказываться от грудного вскармливания, полноценной заботы. Что, конечно, тоже ни к чему хорошему не ведет.