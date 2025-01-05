Вместо гадания на кофейной гуще о конкретных событиях рассмотрим «большие» вопросы, которые будут определять мировую политику в 2025 году. «Черные лебеди» – это не то, что меняет реальность, а тактическое происшествие в рамках уже сложившегося пути.0 комментариев
Жертвами пожара в Кировской области стали шесть человек
Число погибших в результате пожара в поселке Кильмезь в Кировской области возросло до шести человек, сообщает МЧС.
Ведомство сообщало в Telegram, что «при разборе завалов пожарные МЧС России обнаружили тело третьего погибшего». Позднее нашли тела еще трех человек. Указывается, что «работы по разбору и проливке конструкций продолжаются».
Напомним, пожар произошел в многоквартирном деревянном доме. Пожарные прибыли на место происшествия через три минуты после вызова, но огонь к тому моменту уже полностью охватил деревянное строение.