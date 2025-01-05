Пожар в Кировской области унес жизни двух человек

Двое погибли при пожаре в деревянном доме в Кильмези Судьба восьми жителей неизвестна

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», пожар в одноэтажном деревянном доме в поселке Кильмезь вспыхнул днем в субботу. Огнем была охвачена площадь в 480 квадратных метров. По информации МЧС России, из здания были эвакуированы трое человек, однако при тушении обнаружены тела двух погибших.



Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил в Telegram-канале, что пожарные прибыли на место происшествия через три минуты после вызова. Однако на тот момент огонь уже полностью охватил деревянное строение. В доме проживали 11 человек, в основном пенсионеры. Трое из них были эвакуированы, а местонахождение остальных восьми жителей выясняется – они могут находиться у родственников.

Для организации помощи пострадавшим на место происшествия выехали представители правительства Кировской области, включая первого заместителя председателя Дмитрия Курдюмова, а также сотрудники администрации губернатора и Министерства социальной защиты населения. На месте также работает руководство ГУ МЧС России по региону.

Региональное следственное управление СК РФ проводит расследование обстоятельств пожара. Следователи работают на месте происшествия, выясняя причины возгорания и уточняя количество погибших и пострадавших. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается. Прокуратура Кировской области также проводит проверку, так как в доме проживали преимущественно пожилые люди по договорам социального найма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Абхазии произойдет траур 6 января из-за трагической гибели пятерых детей при пожаре в селе Папанырхуа. На продовольственном рынке в Чжанцзякоу в Китае произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек и 15 пострадали. В Хабаровском крае сгорело придорожное кафе «Уют», но обошлось без пострадавших, так как посетители и персонал успели покинуть здание до прибытия пожарных.