В центре Оттавы произошла стрельба

Взгляд
8 января, среда  |  Последнее обновление — 21:53  |  vz.ru
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Израильский газопровод сблизит Россию и Турцию

Лидеры трех государств радуются заключению нового соглашения – но их соседей эти планы явно не радуютФото: Aristidis Vafeiadakis/Zumapress/Global Look Press
Греция, Израиль и Кипр подписали важнейшее для этих стран соглашение в газовой области. Газопровод EastMed должен доставить газ с израильского газового месторождения Левиафан и кипрского месторождения Афродита в континентальную Европу по дну Средиземного моря. Почему этому проекту резко противостоит Турция – и что он означает для российских газовых планов? Подробности...
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2020 год станет периодом важнейших переговоров между Россией и США

«Кинжал» может стать одним из компонентов будущего договора о стратегических наступательных вооруженияхФото: mil.ru
Москва и Вашингтон должны обсудить одно из ключевых международных соглашений, которое касается стабильности всей мировой политической системы. Речь идет о Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), то есть о контроле за самым смертоносным оружием на Земле. Почему Соединенные Штаты не слишком стремятся просто продлить этот документ? Подробности...
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Генри Резник: Понятия «коррупция» нет в Уголовном кодексе

Генри Резник мечтает о временах, когда присяжные будут выносить вердикты по всем делам о тяжких преступленияхФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Трудно заподозрить наших граждан в любви к чиновникам и к педофилам. При этом все равно суды присяжных выносили 20–25% оправдательных приговоров по этим делам. В судах обнаруживались все эти огрехи, связанные с фабрикациями», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Генри Резник. Так он прокомментировал предложение передать на рассмотрение присяжных дела коррупционеров и педофилов. Подробности...
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Путину и Меркель предстоит спасти мир от «второго Вьетнама»

Ангела Меркель прилетит в Москву по приглашению Владимира Путина обсуждать Ближний ВостокФото: kremlin.ru
Дональд Трамп потребовал от Ирака «миллиарды долларов» и пригрозил ударить по объектам культурного наследия Ирана. В ответ Тегеран пообещал Вашингтону «второй Вьетнам», если американцы не выведут войска с Ближнего Востока. Ситуация в регионе накаляется с каждым днем. Ангела Меркель объявила о срочном визите в Москву для обсуждения ситуации с Владимиром Путиным. Удастся ли лидерам двух стран предотвратить большую войну? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Новость ржачная, ситуация страшная

Николай Гурьянов, журналист
Защита сна и отдыха граждан – максимально важная вещь, вот просто на уровне общенациональной задачи. Без этого попросту невозможно сбережение народа. Наш народ, увы, не молодеет, мы уже довольно-таки пожилой народ. Подробности...
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Большой конфликт в заливе феноменально выгоден для США

Александр Тимохин, журналист
Если после убийства Сулеймани Трамп выведет войска из Ирака, то у него окажется куда больше ресурсов для противостояния с Китаем. А один из аспектов такой борьбы – выбивание из-под Китая «русской подпорки». Подробности...
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Убийство иранского генерала меняет правила войны

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Убийство Соединенными Штатами одного из важнейших представителей военного руководства Ирана генерала Касема Сулеймани вполне обоснованно позволяет поставить вопрос: это уже большая война на Ближнем Востоке или пока нет? Подробности...
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    Как изменилась Россия за последние 20 лет

    Какими будут смартфоны будущего

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    Рекорды скорости на воде, земле и в воздухе

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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
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      Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
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          Насколько успешным был для вас лично 2019 год?
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          Бывало ли вам стыдно за свое поведение на новогоднем корпоративе?
          • Да

          • Нет

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          • На улице Сталина

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              В центре Оттавы произошла стрельба

              8 января 2020, 21:23

              Текст: Анастасия Воробьева

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              В результате стрельбы в центральной части Оттавы в Канаде один человек погиб, еще трое получили ранения, сообщает телеканал СВС.

              По данным телеканала, стрельба произошла в одном из жилых домов. После этого три человека были госпитализированы в тяжелом состоянии, среди них 15-летний подросток. Полиция продолжает поиск стрелявшего, передает ТАСС.

              Ранее в штате Висконсин в США водитель открыл стрельбу по детям, которые кинули в его машину снежком.


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