Жириновский на Красной площади раздал деньги «крепостным и холопам»

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время прогулки по Красной площади раздал людям по тысяче рублей, назвав их при этом «сироты, крепостные, холопы».

«Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», – говорил Жириновский, раздавая деньги, передает «Ura.ru».

Сам Жириновский также рассказал о посещении Красной площади. «Сегодня прогулялся по ярмаркам у ГУМа. Москва великолепно украшена, множество людей гуляют, у всех хорошее настроение. Так бы и весь год прошел!», – написал он в Instagram.

Ранее Жириновский предложил возродить кулачество.