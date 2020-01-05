Названы наиболее подходящие для передачи роботам профессии

Специалисты ВНИИ труда рассказали, людей каких профессий вскоре могут заменить роботами.

Автоматизация коснется профессий, которые подразумевают «стандартизированные» услуги по оформлению и продажам, то есть сотрудников банков, страховых, финансовых организаций, представителей туриндустрии. Сейчас, например, клиент может самостоятельно открыть банковский счет, пишет «Российская газета».

Еще одна категория, в которой может быстро развиваться автоматизация – ввод и обработка информации. Так, компьютеры уже обрабатывают данные эффективнее людей. В зоне риска оказываются администраторы, помощники, экономисты, офис-менеджеры.

Также роботы угрожают местам продавцов-кассиров, охранников, контролеров и представителей других профессий, связанных с верификацией и контролем. Их уже нередко заменяют компьютеризированными комплексами.

Во ВНИИ труда при этом подчеркивают, что большинство профессий трансформируется, а не просто исчезает. Кроме того, для людей появляются более сложные задачи, которые приходят на замену тем, что уже подверглись автоматизации.

Осенью специалисты ВНИИ труда назвали профессии, которые востребованы в России в настоящее время и останутся таковыми в ближайшие несколько лет.